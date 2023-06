Piano ex Galbani "Consiglio in ritardo"

Piano di intervento aree ex Galbani, ci si prepara alla maratona in consiglio comunale. La seduta dovrebbe tenersi, ma non c’è ancora convocazione ufficiale, intorno al 10 luglio. C’è invece la polemica della vigilia, e la solleva il partito democratico: contesta in una nota ritardo nella convocazione pre consiliare dei capigruppo e soprattutto la convocazione "tardiva" del consiglio, che non si tiene da aprile. Con ordine. Il consiglio comunale di luglio dovrà pubblicamente contro-dedurre le decine di osservazioni al piano di intervento, chiudere la procedura e accendere il semaforo verde al più importante piano urbanistico varato a Melzo negli ultimi quindici anni. L’altro giorno la convocazione dei capigruppo. Ieri la nota di Tatiana Tritone, segretaria Dem.

"Il consiglio comunale dovrebbe riunirsi almeno una volta ogni sessanta giorni, l’ultimo incontro risale invece al 26 aprile. La mancata tempestività del consiglio desta preoccupazione soprattutto in vista dell’imminente scadenza per l’approvazione del famoso “Piano Galbani”. Un argomento di fondamentale importanza per la comunità melzese, che richiederebbe tempo e programmazione ai fini di una discussione approfondita e consapevole. Temiamo di dover affrontare ancora una volta un ordine del giorno “affollato”, che inevitabilmente influenzerà in modo negativo l’intera seduta. Questo non impatta solo sulla qualità delle decisioni prese, mettendo a rischio gli interessi della cittadinanza, ma mortifica il ruolo del consiglio comunale e delle opposizioni". "Nessun ritardo, respingo al mittente - replica il sindaco Antonio Fusè - . Tutti sanno quante e quanto delicate siano le questioni sul tavolo. Queste polemiche sterili non agevolano il lavoro di nessuno". M.A.