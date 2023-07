Piano di diritto allo studio "Tante proposte di qualità per formare i cittadini di domani"

di Francesca Grillo

Il Piano di diritto allo studio per l’anno scolastico 2023-24 è stato approvato in tempi record: significa che già a settembre gli studenti di Buccinasco potranno contare sull’ampliamento dell’offerta formativa e nuovi progetti culturali, educativi e sportivi. I fondi sono destinati a tutti gli istituti scolastici, statali e paritari. Agli istituti comprensivi Padre Pino Puglisi e Rita Levi Montalcini il Comune destina in totale 100mila euro per l’ampliamento dell’offerta formativa (decisa dalle scuole), lo sportello di psicologia scolastica e il nuovo materiale didattico. A questi fondi si aggiungono oltre 126mila euro (destinati anche agli istituti paritari Nova Terra, Materna parrocchiale don Stefano Bianchi e Fondazione Ikaros) per progetti culturali, sportivi, sull’educazione alla legalità e antimafia, ambiente, pari opportunità, polizia locale e protezione civile. "Approvare già a luglio il Piano di diritto allo studio è un fatto straordinario - commenta il sindaco Rino Pruiti -. Un’offerta ricca e di qualità per formare cittadini di domani consapevoli e preparati.

Oltre ai fondi per il Piano, anche 1 milione di euro per l’assistenza educativa scolastica e i finanziamenti per le manutenzioni straordinarie". Nel dettaglio, le proposte dell’Amministrazione partono dal progetto di sostegno al recupero scolastico, con il Centro Bartolomeo Garelli, passando per il progetto di lettura con la biblioteca e per le lezioni sulla Costituzione con l’Anpi. E ancora, incontri sull’arte, spettacoli per la Giornata della memoria e per la legalità (sia di contrasto alle mafie, ma anche contro il bullismo e cyberbullismo), incontri per la prevenzione alla violenza di genere e lezioni sull’ambiente e sulla natura. I fondi sono destinati anche a progetti per la prevenzione sui disturbi alimentari con le farmacie, incontri per promuovere lo sport, la musica e l’inclusione.