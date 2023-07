Piano asfalti, 16 le aree 400mila euro in campo

Piano asfalti in tutta la città: 400mila euro per 16 aree d’intervento, per un piano di lavori che si concluderà in autunno e che prevede una serie di lavorazioni notturne per contenere al minimo l’impatto sulla viabilità locale. Nel dettaglio, il piano di lavoro prevede l’asfaltatura integrale delle vie Leopardi, Alessandrini-Galli e Schumann; di tratti della via Emilia, Greppi, Jannozzi e del sottopasso di via Lama. I crocevia interessati dagli interventi, invece, sono lo svincolo di via per Monticello all’altezza della strada che conduce al cimitero e gli incroci di via Cesare Battisti con via Martiri di Cefalonia e via Sergnano. I passaggi pedonali sui quali si interverrà sono quelli di via Maritano e delle vie don Milani, Unica Poasco e Di Vittorio. Previsti, infine, interventi sui marciapiedi di via Commodoro Rivadavia e via Europa bis e sui parcheggi di via Trieste. "Questo primo lotto di lavori - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Mistretta - dà il via a una serie di interventi sulle vie cittadine per garantire più sicurezza".Mas.Sag.