Piano anti barriere architettoniche Metrò e impianti accessibili a tutti

di Giambattista Anastasio

Un piano per rendere Milano completamente accessibile alle persone con disabilità. In particolare la Milano olimpica e paralimpica, perché l’orizzonte temporale degli interventi in agenda è, non a caso, proprio il 2026, l’anno dei Giochi Invernali di Milano e Cortina. A metterlo a punto sono stati la Direzione Mobilità del Comune e Amat. Ieri la presentazione in commissione comunale.

Quanto al trasporto pubblico, vera e propria priorità anche al di là dell’appuntamento a cinque cerchi, il piano prevede l’installazione di 10 nuovi ascensori e 7 nuovi montascale lungo la Metropolitana 1, la linea sotterranea più datata tra quelle cittadine. Lungo la Metropolitana 2, gli ascensori necessari sono, invece, 17 in altrettante stazioni oltre ad un nuovo montascale. Nel dettaglio, i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) consentiranno di ammordernare dal punto di vista degli elevatori e dei montascale 12 stazioni, quelle di Sesto Rondò, Bande Nere, San Leonardo, Uruguay, De Angeli, Turro e Wagner sulla M1 e di Sant’Agostino, Garibaldi, Lambrate, Cimiano e Gioia sulla M2. Interventi, questi, che cuberanno 29 milioni di euro. Fuori dal PNRR i 25,8 milioni di euro che serviranno, invece, ascensori e montascale in altre 14 stazioni: Inganni sulla M1, Cascina Antonietta, Villa Pompea, Cascina Burrona, Cologno centro, Cologno sud, Cascina Gobba, Crescenzago, Cimiano, Piola, Moscova, Lanza, Sant’Ambrogio e Porta Genova sulla M2.

Non è finita, però. Sono 6 i nodi di interscambio nei quali bisogna intervenire installando, di nuovo, elevatori che oggi non ci sono. Nel dettaglio, per quanto riguarda l’interscambio tra linee della metropolitana, i nodi sono quello di San Babila, Sant’Ambrogio e Garibaldi. Per quanto riguarda l’interscambio con stazioni ferroviarie, ecco invece Lambrate e Porta Genova. Infine il nodo di Porta Venezia, dove la M1 incontra il passante ferroviario. Un capitolo a parte meritano, poi, i percorsi pedonali utili a raggiungere luoghi e impianti coinvolti nei Giochi Olimpici. Si tratta di quasi 40 chilometri di itinerari che permettono di raggiungere e collegano tra di loro l’Arena Santa Giulia, il Palasharp, il centro congressi Mi-Co, lo stadio Giusepep Meazza, piazza Duomo, il Villaggio Olimpico mediante il quale sarà riqualificato lo scalo ferroviario di Porta Romana. In tutto si tratta di intervenire per appianare e rimuovere 98 dislivelli divisi in 17 intersezioni. La spesa, in questo caso, è preventivata in 3,5 milioni: a tanto ammontano le risorse utili a mettere in sicurezza gli itinerari olimpici. I finanziamenti arriverebbero tramite la candidatura del Comune al progetto Sistra (che vale 2,4 milioni di euro) e al Pons Metro (che vale altri 1,1 milioni), la cui conferma però è attesa entro giugno. Già sicuro, invece, l’arrivo di 470.000 euro dal progetto Horizon Europe Elaborator, con cui Palazzo Marino prevede installazioni di sensori per ipovedenti da dislocare sempre lungo gli itinerari menzionati. "L’obiettivo – ha fatto sapere Marcello Oneta, dirigente comunale – è arrivare al 2026 pronti, anche se non è pensabile far tutto in una volta sola, dunque sarà un intervento costante". "Quando parliamo di accessibilità intendiamo non solo agevolare chi ha disabilità, ma anche anziani, mamme con bambini, e chiunque possa beneficiare di una città più sicura", hanno sottolineato da Amat. "Al festival della cultura Paralimpica, Milano è stata definita la città più accessibile d’Italia e un’eccellenza in Europa – ha sottolineato l’assessore Martina Riva – ma questo non vuol dire che dobbiamo sederci".