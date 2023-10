Pgt, presentate 48 osservazioni. La fase finale è attesa in aula

Piano di governo del territorio, scaduti i termini per le osservazioni, al protocollo ne arrivano 48. Ora scatta la fase finale. Uffici tecnici e parte politica si preparano a vagliare le richieste di modifica o integrazione, poi la variante tornerà in aula per la definitiva approvazione. Sul contenuto o la matrice delle osservazioni presentate pochi dettagli. Una certezza: non mancheranno le richieste di stop sulle tre trasformazioni previste: prima fra tutte quella che prevede un parcheggio e un supermercato sull’area della vecchia Cascina Al Ponte di Sant’Agata. Progetto osteggiato in particolare da un comitato cittadino, Custodi del paesaggio e contro il quale sono state già raccolte migliaia di firme. Così una nota di ieri del Comune. "È scaduto il termine previsto per la presentazione delle osservazioni al Pgt adottato a luglio e che entra in fase di approvazione entro dicembre. Delle 48 osservazioni 6 sono state presentate dal consigliere di opposizione Sandro Medei e 5 dal suo collega Andrea Parma; due di Legambiente e una dal Comune di Bussero. Una dall’Arpa, l’Agenzia regionale di protezione ambientale. Non però per eccepire, semmai il contrario: “l’Agenzia non ha alcuna osservazione da formulare sugli atti adottati”". La palla passa al Comune e passerà presto all’aula in un momento particolarmente frizzante della vita politica cassinese. Alle polemiche contro il consumo di suolo presunto prodotto dalle trasformazioni urbanistiche, Balconi (nella foto) ha sempre replicato: "Si tratta di un Pgt non certo faraonico, che porterà benefici in termini di qualità della vita e un ritorno in termini di occupazione. Il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale. Tutte le osservazioni saranno attentamente valutate".

Monica Autunno