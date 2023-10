Pgt e dimissioni a Cassina de' Pecchi: "Maggioranza ormai in agonia"

CASSINA DE’ PECCHI

Il Pgt della Giunta Balconi (nella foto, il sindaco) casa per casa in un numero "dedicato" del notiziario comunale, "uno strumento condiviso: ma siamo pronti a valutare eventuali osservazioni". Intanto per sabato sera in aula consiliare è confermata l’assemblea pubblica indetta dal comitato cittadino "Custodi del paesaggio", che contro lo strumento urbanistico in via di approvazione sta raccogliendo firme. A margine, una situazione politica scossa alle fondamenta dalle dimissioni in tronco dell’assessore alla Sicurezza Gianluigi De Sanctis. Su questo specifico tema, le bordate Pd: "Amministrazione comunale ormai in agonia. Forse sarebbe meglio staccare la spina". È in distribuzione in questi giorni un numero monografico del notiziario, tutto incentrato sulla variante al Pgt adottata in luglio, pronta a tornare in aula per le osservazioni e osteggiata dal comitato cittadino dei "Custodi", che hanno gà raccolto 5800 firme online e avviato da poco una petizione cartacea. A corredo del giornale, editoriale e nota del sindaco Elisa Balconi: "Il nostro è un Pgt non certo faraonico. È stato redatto ascoltando le proposte dei cittadini, ma non è ancora stato approvato. Chiunque può presentare osservazioni: saranno valutate e discusse". Pgt a parte, la politica frigge. Ed ecco, sulle dimissioni dell’assessore Gianluigi De Sanctis, la nota Dem: "Un altro membro di primo piano entra in rotta di collisione con sindaco e giunta. Dopo l’ex capogruppo e il dissenso sui “metodi” espresso pubblicamente dal presidente del consiglio comunale, ecco l’addio di un assessore, a 9 mesi dal voto. Cassina de’ Pecchi non può subire gli ultimi mesi di agonia".M.A.