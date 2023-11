Pgt, assemblea pubblica delle minoranze

Nuovo piano di governo del territorio, a poche settimane dal ritorno in aula per l’approvazione si muove la minoranza: è firmata da Comitato civico Cassina e Cassina democratica la convocazione di un’assemblea pubblica in aula consiliare, già fissata per il lunedì 27 alle 21. Al centro la proposta di variante al pgt realizzata dallo studio Pim per l’amministrazione Balconi, le proposte di modifica, stralcio o miglioramento nelle osservazioni presentate nell’ultimo mese, e, sicuro, i punti controversi: primi fra tutti gli ambiti di trasformazione per l’ex centro tennis e per la zona industriale, e il supercontestato supermercato con parcheggio nell’area di Cascina al Ponte di Sant’Agata. All’incontro, si anticipa, parteciperà anche Pierfrancesco Maran, assessore al Comune di Milano, "che - così nell’invito - condividerà con l’assemblea alcuni spunti e buone pratiche sul tema della salvaguardia del territorio. L’appello a partecipare vola sulla pagina del capogruppo del Comitato civico Cassina Sandro Medei e su quella del Partito democratico cassinese: "Bisogna partecipare numerosi a questo momento di condivisione e discussione pubblica sul futuro urbanistico del nostro Comune, a pochi mesi dalla fine della consiliatura".

Assemblea in comune, probabili prove di passo a due in vista delle elezioni amministrative. Il piano di governo del territorio sicuramente sarà un cavallo di battaglia della campagna elettorale ormai prossima a entrare nel vivo. L’adozione si era consumata in consiglio nello scorso luglio, nel mese di ottobre la documentazione è stata pubblicata, da poco scaduto è il termine per la presentazione delle osservazioni. Ne sono pervenute una cinquantina. Cinque di queste portano la firma di Medei, quasi altrettanti quella di Andrea Parma del Pd e sono decine quelle presentate dal comitato cittadino "Custodi del paesaggio", alfiere della protesta, corredata da petizione, contro il progetto di trasformazione dell’area verde davanti a Cascina al Ponte. Monica Autunno