Pestata e accoltellata dal marito. Salvata in tempo dai carabinieri

Tenta di uccidere la moglie davanti agli occhi del figlio di 4 anni. salvata dal tempestivo intervento dei carabinieri, allertati da un vicino di casa che ha sentito le urla e ha chiamato il 112. Teatro dell’ennesimo tentativo di femminicidio è un appartamento di via Mandorli, all’interno del quartiere popolare di Rozzano. L’aggressore, un trentaduenne marocchino regolarmente residente a Rozzano con la moglie sua connazionale di 39 anni e il figlio, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e portato in carcere a San Vittore.

Secondo quanto ricostruito l’uomo avrebbe aggredito la moglie, per motivi ancora non noti, davanti al piccolo. Prima con calci e pugni, poi con un coltello da cucina con il quale ha colpito la moglie alle gambe e alla testa provocandole diverse ferite lacero contuse. Fondamentale il rapido intervento dei carabinieri che, giunti sul posto, verosimilmente hanno evitato che l’aggressione da parte dell’uomo avesse conseguenze ancora più drammatiche. Sempre a quanto emerso, marito e moglie non erano seguiti dai servizi sociali e non sono registrate o note liti precedenti. Inoltre sull’aggressore non risultano denunce precedenti né pregressi interventi per maltrattamenti.

La donna, che ha riportato anche la frattura di un polso, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano in codice rosso, fuori pericolo di vita, unitamente al figlio che non ha riportato lesioni.

Particolare attenzione durante l’intervento hanno avuto i militari nei confronti del piccolo. Per distrarre il bambino sia dai soccorsi sanitari che dall’arresto del padre, un carabiniere lo ha fatto giocare e gli ha fatto guardare alcuni cartoni animati sul proprio cellulare. "Un sincero ringraziamento a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale ai nostri carabinieri per l’azione tempestiva e incisiva – ha commentato il sindaco Gianni Ferretti –. Questo episodio è accaduto a pochi giorni di distanza dalla ricorrenza del 25 novembre e purtroppo testimonia l’attualità e la gravità del fenomeno. In questo momento siamo vicini alla donna che è stata salvata e rivolgiamo un pensiero a tutte le vittime di violenza".