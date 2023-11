Pestano e minacciano con un coltello la compagna 15enne. Poi morsi, sputi e insulti alla polizia: arrestata una ragazzina

MILANO – Calci, pugni e spintoni fino a buttarla a terra. In mano, un coltello sollevato verso il cielo. Una lama da cucina ben visibile per fare ancora più paura, dicendole "Ti sei dimenticata di me?". Istantanee dell’aggressione da film andata in scena martedì poco dopo le 14 all’uscita da scuola, davanti all’Istituto Ecfop, Ente cattolico di formazione professionale di via Padre Carlo Salerio a Lampugnano.

Vittima, una quindicenne che si è ritrovata in balìa di due bulle coetanee, con precedenti per reati contro la persona e l’appartenenza a bande. Alla fine una delle due è stata arrestata e l’altra denunciata. Non è ancora chiaro il motivo del pestaggio: stando a quanto emerso, alla base ci sarebbero "motivi sentimentali" non meglio specificati. Secondo quanto appreso dal Giorno, la vittima frequenta l’Istituto di via Padre Salerio mentre la ragazza che l’ha aggredita era stata sospesa; la sua complice, invece, non era conosciuta in quella scuola.

L’agguato e la brutalità della spedizione punitiva non sono passati inosservati: la prima ragazza, quella che brandiva il coltello in mano, ha fatto cadere la vittima ed è stata spalleggiata dalla sua complice. La vittima è riuscita a salvarsi sono grazie all’intervento del personale scolastico, che l’ha invitata a entrare nell’istituto per rifugiarsi al sicuro fino all’arrivo della polizia, nel frattempo contattata. La “bulla“ nel frattempo ha provato a raggiungerla, sempre con in mano il coltello, che non ha mai utilizzato.

All’arrivo della Volante del commissariato Bonola, l’autrice del raid, la più aggressiva, e la sua complice sono state subito individuate, dopo che i poliziotti hanno parlato con gli educatori della scuola. E la prima ragazza si è scagliata contro gli stessi agenti insultandoli. "Che c... volete da me?". "Cogli...". "Lasciatemi stare". Completando l’opera con sputi che li hanno raggiunti in più parti del corpo, pure al volto. Poi, accompagnata in Questura, in fase di perquisizione ha scalciato e morso la mano a una poliziotta. Per lei è scattato l’arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre a una denuncia per lesioni ed è stata accompagnata al Centro di prima accoglienza di Genova. Indagata per lesioni in concorso anche la complice. Nel frattempo, la vittima è stata medicata al San Carlo, dove le sono state curate alcune contusioni, e ha avuto 5 giorni di prognosi. Tre giorni di prognosi, invece, per i poliziotti aggrediti.

Lo scorso maggio la polizia era intervenuta in via Ripamonti, quartiere Vigentino, dove una ragazzina di 14 anni aveva affrontato una presunta “bulla“ della stessa età. A chiedere l’incontro in strada era stata proprio la vittima, che non ne poteva più di essere presa in giro: "Vediamoci per parlare". E si è presentata accompagnata dalla mamma di 41 anni e da un’amica 14enne. La rivale era invece spalleggiata da alcuni compagni di scuola, maschi e femmine. In totale, stando alle testimonianze, un gruppetto di una decina di persone. La rissa è scoppiata quasi subito. La mamma della quattordicenne presa di mira avrebbe provato a mettere pace, finendo però anche lei per essere malmenata. Quindi la richiesta di aiuto e l’intervento della polizia. Le ragazzine e la mamma malmenata sono state poi tutte accompagnate in codice verde al pronto soccorso del San Paolo,