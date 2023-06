Picchiato dal branco fuori dal liceo Volta: “Chi mi ha conciato così è un vigliacco, ma rifarei tutto”

Milano – “Quelli che mi hanno ridotto così non sono uomini: sono dei vigliacchi. Erano in 6 contro uno. Mi arrivavano pugni da tutte le parti. Impossibile pararli tutti, pensavo solo a non cadere”.

Matteo Kolta, 18 anni, è stato aggredito da un branco di violenti la notte tra venerdì e sabato alla festa organizzata in via Benedetto Marcello dagli studenti del liceo scientifico Volta.

"Mi hanno rotto naso e mandibola sul lato destro e rovinato due denti. Ho passato la notte in ospedale, sono stato dimesso con 30 giorni di prognosi", racconta il diciottenne, che frequenta la quarta proprio al Volta.

Per strada c’erano centinaia di adolescenti di più scuole. Poco prima delle 2 di notte, come raccontato ieri sulle pagine de Il Giorno, alcuni studenti sono stati aggrediti da gruppi di ragazzi “infiltrati” al party. Un altro diciottenne è finito al pronto soccorso con un taglio sulla fronte. Un terzo ragazzo, di 19 anni, è stato invece medicato sul posto dall’ambulanza.

Chi l’ha aggredita?

"Un gruppo di ragazzi, mi sembravano marocchini e sudamericani. Non li avevo mai visti prima".

Come mai l’hanno picchiata?

"Tutto è cominciato perché ho visto uno di loro, giovanissimo, sui 13 o 14 anni, prendere a schiaffi un mio amico. Io mi sono lanciato a difenderlo e sono diventato a mia volta bersaglio. Il ragazzino era solo “l’esca”, dietro di lui c’era tutto il branco".

Quanti erano?

"Non ho visto di preciso, anche perché avevo davanti uno di loro, molto ben piazzato, sui 18 o 20 anni, che mi sembrava sudamericano e mi bloccava totalmente la visuale. Chi era attorno mi ha raccontato di aver visto almeno sei persone. Questo ragazzo più grande mi colpiva di continuo, ma io riuscivo a parare i pugni perché pratico pugilato, so come fare. Però a un certo punto mi sono ritrovato a ricevere botte da ogni lato, da lui e dagli altri complici. Pensavo solo a non cadere. “Se finisco a terra, mi dicevo, è la fine”. Mi hanno atterrato un paio di volte ma mi sono sempre rialzato. A un certo punto sono finito in mezzo a due auto parcheggiate e mi hanno preso a calci".

L’hanno anche spinta su macchine in sosta?

"In quel momento non mi sono reso conto ma alcuni testimoni mi hanno detto di sì".

Quanto tempo è durato il pestaggio?

"Alcuni minuti, non saprei dire di preciso perché in quei momenti pensavo solo a restare in piedi. Non sentivo dolore sul momento ma mi fischiavano le orecchie".

Come è riuscito a divincolarsi?

"Una mia amica si è accorta che mi stavano picchiando ed è intervenuta: non ha avuto paura perché fa kick boxing. Ha strappato la maglietta al ragazzo che mi stava picchiando in quel momento e l’ha fatto allontanare".

Poi?

"Mi ha accompagnato a una fontanella vicino. I miei amici hanno chiamato l’ambulanza e sono stato accompagnato in ospedale. Martedì (domani per chi legge, ndr) mi dovranno operare per le fratture".

Ha sporto denuncia?

"Al momento no. Ma quella notte ho raccontato l’accaduto a una Volante di passaggio e ho descritto il branco che mi ha aggredito".

Si è pentito di essere intervenuto?

"No, lo rifarei per aiutare un mio amico. Ho agito d’impulso. Però non andrei più allo sbaraglio da solo: chiederei manforte ad altri amici".