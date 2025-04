Pestaggio a Vimodrone. Ai domiciliari due minori

Si erano resi protagonisti di una violenta aggressione, con rapina e lesioni aggravate, commessa la sera dell’8 gennaio dell’anno scorso in via Piave a Vimodrone, ai danni di un peruviano di 27 anni. Dopo il primo arresto, avvenuto pochi mesi dopo, ora i carabinieri sono riusciti a individuare altri due complici, entrambi minorenni, ritenuti contigui alla gang “Latin King“ di Cologno Monzese.

La banda quella notte avrebbe colpito la vittima con un violento pugno allo stomaco, facendolo piegare in avanti. A quel punto avrebbe continuato a picchiarlo alle spalle, assestandogli anche numerosi colpi al corpo con alcune mazze da baseball. Una di queste era stata ritrovata spezzata sul posto dell’aggressione ed era stata sequestrata dalle forze dell’ordine.

Dalla ricostruzione dei carabinieri, il pestaggio non era finito neanche a quel punto: il 27enne era stato percosso ulteriormente con pugni e schiaffi. Poi la banda si era impossessata del suo cellulare. La vittima, a seguito della violenta aggressione, era stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale, ottenendo una prognosi di 10 giorni per i traumi subìti. Un 23enne era già stato individuato dai militari: nei suoi confronti era stato eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nel maggio 2024 per gli stessi reati che ora sono stati contestati ai minorenni, cioè rapina, lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.

Ora i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare della permanenza in casa, emessa dal tribunale per i minorenni di Milano, nei confronti di due adolescenti di 16 e 17 anni. Il provvedimento è scaturito dalle risultanze investigative raccolte dalla stazione di Vimodrone, sotto la direzione dei pm della Procura ordinaria di Monza e della Procura per i minorenni di Milano sulla base degli accertamenti, che erano stati avviati a seguito dell’aggressione. L’attività di indagine, fino a oggi e con questi due ultimi provvedimenti, ha consentito di individuare i quattro correi, tutti minorenni, che avrebbero agito in concorso con il 23enne.