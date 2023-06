Pestaggi al liceo Volta: indagine parte da filmati delle telecamere

L’indagine partirà dall’analisi dei filmati registrati dalle telecamere, ammesso che ce ne sia qualcuna che abbia ripreso la scena o la via di fuga degli aggressori. Gli accertamenti investigativi sui pestaggi avvenuti al termine della festa di fine anno scolastico davanti al liceo Volta di via Benedetto Marcello hanno preso linfa dalle denunce dei due diciottenni picchiati, presentate tra sabato e ieri. Il primo ha riportato cinque giorni di prognosi: all’indomani dell’aggressione, si è presentato alla stazione Moscova dei carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. I militari hanno comunicato alla Procura quanto riferito dalla giovane vittima e inoltrato le informazioni ai colleghi della stazione Garibaldi, competenti per territorio sulla zona in cui è avvenuto il raid.

Nella querela, il diciottenne ha confermato quanto già riferito al Giorno: che il pretesto per picchiarlo è stato il furto di un paio di occhiali da sole; che all’improvviso si è ritrovato accerchiato da una decina di coetanei, che hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni; e che tutti i membri del branco indossavano una tuta. Il diciottenne non è stato l’unico ferito della notte violenta: negli stessi minuti, un altro studente del quarto anno è stato pestato, riportando la frattura di naso e mandibola e una prognosi di 30 giorni. Ieri pure lui si è recato negli uffici dell’Arma di via Copernico per denunciare quanto gli è accaduto: "Quelli che mi hanno ridotto così non sono uomini: sono dei vigliacchi. Erano in sei contro uno. Mi arrivavano pugni da tutte le parti. Impossibile pararli tutti, pensavo solo a non cadere", ci ha raccontato domenica.

Nicola Palma

Marianna Vazzana