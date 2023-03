Pessano, trovato in un campo con la gola tagliata: i carabinieri gli salvano la vita

Decisivo l'intervento dei carabinieri

Pessano con Bornago (Milano), 26 marzo 2023 – Era uscito di casa lasciando un biglietto nel quale palesava intenti suicidi e dettava volontà per le sue esequie.

I carabinieri lo hanno trovato l’uomo ferito ma cosciente: dopo l’intervento dei militari, il 69enne è stato portato in elisoccorso all'Ospedale San Carlo di Milano per le cure del caso. Poteva essere una tragedia ma così non è stato.

È successo nel pomeriggio di ieri, a Pessano con Bornago, nel Milanese, dove i Carabinieri della Stazione di Carugate sono intervenuti in un terreno in zona Cascina Bosco, dove hanno rintracciato il 69enne, coniugato e pensionato.

L’intervento

I militari, localizzando il cellulare dell'uomo, deciso a farla finita, lo hanno individuato in un terreno, disteso, con una vistosa ferita da taglio alla gola ma ancora cosciente.

A quel punto lo hanno immediatamente soccorso, tamponando la ferita finché non è arrivato sul posto personale sanitario che lo ha trasportato in ospedale.

Per i militari di Carugate i motivi del gesto sarebbero da ricondurre a un forte stato depressivo in cui l'uomo era caduto negli ultimi mesi, per il quale seguiva una specifica terapia.