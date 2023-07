Peschiera: Scarpato assessore a Cultura, Istruzione ed Eventi

È Andrea Scarpato, capogruppo della lista civica Moretti Sindaco, il nuovo assessore di Peschiera. Classe 1989, già consigliere comunale, Scarpato ha ricevuto le deleghe alle Politiche per educazione e istruzione, Cultura, Eventi, Biblioteca, Comunicazione e Farmacie. Una scelta nel segno della continuità secondo il vicesindaco Stefania Accosa: "Questa nomina - ha precisato - risponde perfettamente alle esigenze della nostra Amministrazione. Non solo Andrea Scarpato è una persona dall’ottimo curriculum e che ha dimostrato la sua qualità e competenza in consiglio comunale, è altresì sempre stato investito di estrema fiducia, stima e parole di ammirazione da parte del nostro compianto sindaco Augusto Moretti". "Lavorare per la nostra città - è la prima dichiarazione del neo-assessore - è per me un onore che accolgo con grande senso di responsabilità. Darò tutto il contributo possibile per concludere i progetti avviati dal sindaco Moretti, nel segno della continuità amministrativa. Ascolto, visione e coraggio. Questi sono i pilastri che ci ha insegnato Augusto e su cui si fonderà il mio contributo nell’amministrazione cittadina".

V.G.