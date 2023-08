Peschiera Riparte: Solo Trasparenza per la Città

"Non si aspettavano una tale reazione, abbiamo sempre agito nella massima trasparenza". Questo il commento a caldo dei consiglieri di Peschiera Riparte dopo il clamore suscitato dalle dichiarazioni del loro esponente Marco Righini in consiglio comunale. "Abbiamo espresso la nostra preoccupazione per la spaccatura che si è verificata nella maggioranza – spiega Righini - che, seppure di centrodestra, abbiamo appoggiato al ballottaggio perché aveva accettato di firmare con noi un accordo in 10 punti programmatici che sancivano una continuità con le nostre precedenti azioni di governo primo fra tutti l’adozione in 100 giorni del Piano di Governo redatto dall’amministrazione Molinari". Il fatto però che questo accordo pre-elettorale non fosse stato reso noto in precedenza ha fatto scattare gli altri gruppi di opposizione, finora tenuti all’oscuro, che hanno gridato al "combine". "L’impegno formale dei "10 punti" – ribadisce l’ex candidato sindaco Antonella Parisotto - ha rappresentato, e rappresenta tuttora, la garanzia della tutela del bene comune ed è stato ponderato nel pieno spirito di servizio della città coerentemente con il programma elettorale di Peschiera Riparte. L’intesa concordata nasce a beneficio diretto dei suoi cittadini attraverso la disponibilità dell’allora Amministrazione uscente a un passaggio di consegne ordinato e funzionale, fornendo gli strumenti e le impostazioni per una gestione oculata della nostra città".

Valeria Giacomello