Peschiera, Auditorium intitolato a Norma Cossetto, scontro tra maggioranza e opposizioni

Intitolato a Norma Cossetto (nella foto), a 80 anni dalla sua morte, l’auditorium della Biblioteca comunale con una mozione passata in consiglio comunale non senza uno strascico polemico. Una storia, quella della giovane istriana medaglia d’oro al merito civile, seviziata e infoibata a 23 anni, particolarmente cara alla maggioranza di centrodestra che ha deciso di onorarne la memoria innescando le proteste delle opposizioni. "La maggioranza - denunciano Claudia Bianchi e Moreno Mazzola, del gruppo consiliare Pd - crede che l’avere vinto le elezioni autorizzi a non ascoltare gli altri componenti del consiglio comunale. Avevamo presentato un emendamento che proponeva di aggiungere al testo una dicitura che ricordasse tutte le donne vittime di guerra, per riconoscere Norma Cossetto non solo come medaglia d’oro al merito civile ma anche come figura che racchiude in sé il dramma e la violenza che subiscono le donne in tutti i contesti di guerra". Non raccolta la proposta, ritenuta confusionaria, i dem hanno quindi deciso di abbandonare l’aula prima del voto. Una intitolazione fortemente voluta da Fratelli d’Italia che ha difeso strenuamente il provvedimento. "Norma Cossetto - ha dichiarato il capogruppo Andrea Nuvoli - morta per mano dei partigiani comunisti di Tito, incarna il sacrificio di tutti quei martiri infoibati, colpevoli solo di essere italiani. La scelta del luogo richiama alla vita della giovane studentessa della facoltà di Lettere e Filosofia. Il nostro auditorium, riportando il suo nome, diventa simbolo di cultura comune riportando alla memoria il ricordo di una delle pagine più buie d’Italia".

Valeria Giacomello