Persone di tutte le religioni pregheranno insieme in piazza

Cattolici, ortodossi, islamici, evangelici, ebraici pregheranno insieme in piazza del Municipio. Un’immagine potente in tempi di guerra. Sabato, Pioltello dimostrerà ancora una volta a tutti che la convivenza è possibile, l’occasione è il ritorno in città della Luce della Pace, la fiammella della lampada che da secoli arde nella chiesa della Natività a Betlemme e che dal martoriato Medio Oriente approderà nel luogo simbolo dell’integrazione nell’hinterland.

In questo spicchio di Lombardia un abitante su quattro è straniero e oltre alla babele della lingue c’è anche il mosaico delle religioni con cui confrontarsi ogni giorno. La preziosa lampada sarà scortata come sempre dagli Scout. "L’arrivo della luce, simbolo di fratellanza, e la sua consegna alle autorità civili e religiose per noi ormai è diventata un’importante tradizione, un momento atteso – dice la sindaca Ivonne Cosciotti –. Da otto anni credenti di tutte le fedi e associazioni pacifiste si uniscono in un grande cerchio e pregano perché le armi tacciano in tutto il mondo. Mai come quest’anno, con i conflitti che premono alle porte dell’Europa, desidero vedere la piazza piena di gente: vorrei che fossimo davvero in tanti a lanciare il messaggio. Invito tutti, adulti e bambini, a portare con sé un lumino o una candela che saranno accesi con la luce così speciale e che poi potremo fare risplendere nelle nostre case".

La cerimonia è diventata un appuntamento fisso per centinaia di famiglie e di gruppi, qui e in tutto il mondo. Ogni anno la fiammella di Betlemme attraversa in lungo e in largo pianeta. L’iniziativa, nata in Austria nel 1986, in Italia coinvolge centinaia di Scout che usano il treno per condividere la luce con le proprie comunità. L’appuntamento è alle 15,45.

L’evento è stato preceduto ieri dalla benedizione allargata a tutte le confessioni del presepe allestito in Comune. Un altro momento diventato ormai un classico e che vede unite le diverse fedi. Don Andrea Andreis, parroco di Seggiano, insieme agli altri sacerdoti, don Marco Taglioretti e don Giacomo Roncari, ha guidato il momento di riflessione che ha coinvolto il personale e la giunta "con parole di speranza in tempi davvero bui, che hanno più che mai bisogno di luce".