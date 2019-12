Milano, 28 dicembre 2019 - Aveva presentato denuncia contro il suo ex che la perseguitava per bene 3 volte negli ultimi giorni, il 19, il 20 e il 23 dicembre, e ieri i carabinieri hanno arrestato il giovane, un ventenne residente a Cesate. È stato il padre della ragazza, di 18 anni, a chiamare i carabinieri quando il giovane si è presentato per l'ennesima volta a casa loro, in via Michele Novaro, nel quartiere milanese di Affori, insistendo per poterla vedere. Quando gli uomini del radiomobile sono arrivati, il ragazzo era ancora nel giardino condominiale e lo hanno arrestato per atti persecutori.

I due giovani avevano avuto una storia, durata 5 mesi, che lei ha chiuso recentemente. Lui non si è rassegnato alla fine della relazione e ha iniziato a seguirla e tempestarla di chiamate, mandando anche delle sue foto intime via whatsapp ad alcuni amici comuni. Lei allora ha fatto denuncia una prima volta, e poi una seconda e una terza, finché ieri il padre non ha chiamato i carabinieri che hanno formalizzato la quarta denuncia e lo hanno arrestato. Ora il giovane si trova a San Vittore.