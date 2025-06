Perde il controllo della sua moto. Schianto mortale contro il guardrail

di Monica Autunno

CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Perde il controllo della motocicletta e si schianta, muore sull’Antica per Cassano centauro milanese: si chiamava Stefano Biondi e aveva 49 anni. Al momento del trasporto in ospedale dopo l’incidente, l’altra notte, era già in condizioni disperate e sottoposto a manovre dai sanitari. E’ morto poco dopo il ricovero. Le cause e la dinamica dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri di Cernusco sul Naviglio, intervenuti dopo la tragedia. La motocicletta a bordo della quale viaggiava il 49 enne, una Kawasaki Z900, viaggiava a quanto ricostruito in direzione Milano sulla cosiddetta Strada Antica per Cassano, lungo controviale della Cassanese attuale che lambisce zone artigianali e cascine.

All’improvviso, all’altezza dell’incrocio con la cernuschese via Lecco, e per cause ancora in corso di accertamento, il dramma: il conducente che perde il controllo della moto, la carambola a ridosso di una rotonda, lo schianto contro un guardrail e il terribile impatto con l’asfalto. Sul posto, con i carabinieri, sono giunti ambulanze, automedica e soccorritori. All’uomo sono state praticate manovre sul posto, poi, data la gravità della situazione, si è optato per il trasporto, a manovre sempre in corso.

Il decesso sarebbe stato dichiarato poco dopo l’arrivo in ospedale, all’Uboldo di Cernusco sul Naviglio. La salma dell’uomo è stata rimessa ieri a disposizione dei familiari, che erano stati avvertiti nel corso della nottata. Sul luogo dell’incidente sono rimasti a lungo gli inquirenti, a ricostruire la traiettoria della moto e eventuali possibile cause della carambola. Solo ipotesi: malore o colpo di sonno, velocità, un improvviso ostacolo.

I rilievi non hanno richiesto chiusure stradali o deviazioni del traffico automobilistico, data l’ora tarda. E il traffico poi è ricominciato a scorrere.

E’ il secondo motociclista milanese morto a Cernusco in meno di un mese. I primi di giugno un quarantenne aveva perso la vita dopo lo schianto dello scooter su cui viaggiava contro un furgone sulla provinciale 113, a nord dell’abitato.

Lo scontro era avvenuto all’altezza di un incrocio, il centauro, dopo l’impatto, era finito sotto il mezzo pesante, ed era stato estratto dai Vigili del fuoco già in condizioni disperate. Si era spento, a sua volta, all’ospedale.