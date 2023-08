Per sostenere i bimbi ucraini: 500mila euro a Milano

Continuare a offrire un sostegno concreto alle popolazioni dell’Ucraina, in particolare alle fasce più fragili: bambini, donne e famiglie. È l’obiettivo della delibera approvata dalla Giunta della Regione Lombardia, su proposta del sottosegretario alla presidenza con delega alle Relazioni Internazionali, Raffaele Cattaneo. Il provvedimento prevede lo sviluppo, entro la fine del 2023, del progetto Emergenza Ucraina, anche attraverso uno stanziamento di 500.000 euro. "Siamo stati, siamo e saremo vicini all’Ucraina – commenta Cattaneo –. Per questo, su indicazione del presidente Attilio Fontana, grazie anche alle nostre Organizzazioni Non Governative (ONG), cerchiamo di dare un sostegno alla componente più fragile della popolazione". I 500.000 euro previsti dalla delibera consentiranno di finanziare più interventi pensati e condivisi con i Coordinamenti e le Reti che rappresentano tutte le ONG della Lombardia, a cominciare da Co.Lomba, AOI, Link 2007 e CINI. È al loro interno che operativamente sono state individuate 8 ONG che stanno già operando in Ucraina perché possano, in questa seconda metà dell’anno, sviluppare ulteriori interventi. Il riferimento è ad attività di natura sanitaria, psicologica e sociale in favore soprattutto dei bambini, senza contare altri interventi che consentiranno di affrontare meglio il prossimo inverno. Nel dettaglio, interventi umanitari di emergenza saranno condotti nelle regioni di Kiev, Zhytomyr, Chernihiv e Ivano-Frankivs’k, interventi di assistenza psicosociale ai minori colpiti dalla guerra coinvolgeranno gli Oblast di Žytomyr, Volodymyr e Kherson.