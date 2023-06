Per ora vane le ricerche La sindaca: prego per lei

"Più il tempo passa e più cresce l’apprensione. A Senago siamo tutti col fiato sospeso, in attesa di notizie". È la dichiarazione di Magda Beretta, sindaca di Senago, sulla scomparsa di Giulia Tramontano, 29enne, al settimo mese di gravidanza. "Purtroppo è passato diverso tempo, siamo già a mercoledì sera e Giulia è sparita da sabato sera. Siamo tutti in forte apprensione – aggiunge la sindaca –. A nome di tutta la comunità mi stringo alla famiglia Tramontano, perché chiaramente possiamo solo immaginare cosa stanno provando". Il sindaco non conosce la 29enne scomparsa e non ha incontrato i suoi familiari, ma li ha sentiti telefonicamente "per esprimere la nostra vicinanza e far loro sapere che siamo al loro fianco, per qualsiasi tipo di supporto. Auspichiamo tutti di poter incontrare e abbracciare Giulia sana e salva. Questo è l’augurio e la preghiera che stiamo facendo tutti insieme".

Le ricerche di Giulia sono riprese ieri mattina nelle campagne, nel canale Villoresi e nei due canali più piccoli che scorrono in quella zona, il Pudiga e il Garbogera. Il giorno prima i sommozzatori dei vigili del fuoco avevano dragato anche le acque del Seveso con esito negativo. Interrotte a metà mattinata dalla prefettura di Milano in serata carabinieri, anche della scientifica, vigili del fuoco e protezione civile, con l’aiuto dei cani molecolari e dei topografi di soccorso, hanno organizzato una task force con l’obiettivo di controllare la zona all’interno del parco delle Groane, in parte boschiva, poco distante da un laghetto che dista meno di due chilometri dall’abitazione dove la giovane vive con il fidanzato.

Ro.Ramp.