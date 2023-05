Per le opere pubbliche più soldi e più lavori

Una variazione di bilancio per aumentare i fondi da destinare ai lavori pubblici, in particolare per le manutenzioni straordinarie di strade e scuole e alle progettazioni di nuove opere pubbliche. Lo ha deciso il consiglio comunale che ha approvato la variazione al Bilancio di previsione che prevede investimenti per 2 milioni 400mila euro, di cui 1 milione 100mila euro destinati proprio ai lavori pubblici. "Questa cifra così importante - spiega Stefano Parmesani, assessore ai Lavori pubblici - è dovuta principalmente a due fattori: l’adeguamento dei prezzi a seguito dell’incremento di costi dei materiali e la volontà della nostra Amministrazione di migliorare la manutenzione delle strade e far fronte in modo risolutivo agli interventi necessari per le nostre scuole e alle progettazioni".

Tra gli interventi in programma, c’è anche il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della scuola dell’infanzia di via Petrarca e "sarà massiccio l’intervento sui marciapiedi - ancora Parmesani -, la maggior parte in autobloccanti, che coinvolgerà oltre venti vie". "Abbiamo avviato un piano per le manutenzioni straordinarie - aggiunge il sindaco Rino Pruiti -: investiamo quest’anno quasi un milione di euro per i marciapiedi, come mai accaduto prima nella storia di Buccinasco, e interveniamo in zone che da anni attendono la riqualificazione dei camminamenti". Grazie ai nuovi investimenti, saranno abbattute le barriere architettoniche dei marciapiedi e riqualificato il manto, per un totale di 7 chilometri (13mila metri quadrati). Infine, sono 200mila euro i fondi per l’impianto di riscaldamento della scuola Petrarca e 85mila euro per riqualificare l’area verde di via Tiziano e il parco Robbiolo. Francesca Grillo