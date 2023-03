Per la segreteria di Palazzo Lombardia due nomi per 3 posti

Può essere che la quadra si trovi entro giovedì, giorno della riunione della Giunta regionale. Ma ad oggi la situazione può essere sintetizzata così: due nomi per tre posti. Il contrario di quanto avviene quando ci sono da assegnare incarichi di peso. In questo caso gli incarichi sono quelli di vicesegretario generale della Regione, posizione apicale del governo lombardo. Il tema è sempre lo stesso: Fratelli d’Italia ritiene di dover contenere il potere di Pier Attilio Superti, attuale vicesegretario generale, fedelissimo del governatore Attilio Fontana. Il disegno dei meloniani sarebbe quello di affiancare a Superti due vicesegretari (o fiduciari) ai quali affidare aree strategiche ora delegate a Superti. Fino ad ora, però, c’è un solo candidato: quel Fabrizio De Vecchi (stimatissimo, da 14 anni in Regione) del quale si è già fatto il nome su queste pagine. Nei giorni scorsi sembrava si fosse trovato pure il secondo uomo: Walter Bergamaschi, oggi direttore generale dell’ATS Milano. Ipotesi tramontata: non si è trovato l’equilibrio tra le competenze da assegnare. Il tema è spacchettare o no sanità e sociosanitario. Può essere, allora, che ci si limiti a due nomi per due posti.Gi.An

