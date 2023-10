Per il bene dei bambini. Insegnanti e genitori tornano “sui banchi“

Uso del digitale e intelligenza emotiva nei bambini, prevenzione del burn-out negli operatori dei servizi educativi. Sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati, da qui a maggio, in una serie di corsi di formazione e approfondimento, per un totale di 28 incontri, rivolti a genitori e insegnanti alle prese con la fascia di età 0-6 anni. Distribuite su più Comuni del Sud-Est milanese, le iniziative saranno indirizzate, di volta in volta, a: coordinatori e referenti di plesso; educatori e insegnanti; personale ausiliario; genitori. Il ciclo d’incontri, che si propone di creare spazi di confronto e condivisione, è promosso dal Coordinamento pedagogico del distretto di zona, al quale appartengono 9 Comuni: Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato, San Giuliano, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi. Si comincia venerdì 20 a Rocca Brivio col convegno “Essere bambini oggi”, rivolto a educatori e docenti, in programma dalle 17 alle 19 (in alternativa, dalle 20 alle 22); a relazionare sarà il medico, psicoterapeuta e scrittore Alberto Pellai. La serata, con accesso libero, farà da apripista a una corposa serie di appuntamenti, a loro volta gratuiti, che resteranno in calendario fino alla primavera e si svolgeranno, a rotazione, nei principali Comuni del distretto: San Giuliano (ente capofila del progetto), San Donato e Melegnano. Insegnanti e operatori scolastici potranno iscriversi ai corsi, a partire dal 23 ottobre, attraverso il link https:lonktr.eecorsicpt. Gli incontri rivolti ai genitori (il primo, “Educare e crescere nell’era digitale”, è in agenda il 7 novembre a Melegnano) saranno invece pubblicizzati attraverso apposite locandine.

"Il piano formativo è stato stilato in base a una mappatura dei bisogni più diffusi, che sono soprattutto ascolto e condivisione – spiega Giulia Cangelosi, presidente del tavolo di lavoro che ha programmato gli incontri –. Fare educazione partendo dai più piccoli: è questa la sfida. Coi corsi di formazione si vuole contribuire a dare strumenti e favorire la consapevolezza".

Alla presentazione hanno partecipato gli assessori Maria Grazia Ravara (San Giuliano), Serena Mazza (Melegnano) e Valentina Marzani (San Donato), evidenziando l’importanza di una sinergia tra scuola e famiglie per trovare nuove soluzioni e punti di forza nelle scelte educative.