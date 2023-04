Per Amoroso il presidio Anpi e 500 in marcia: "No ai nazisti"

"Ama la libertà, odia il fascismo", "Milano 29 aprile: nazisti no grazie!", c’era scritto sugli striscioni dietro i quali ieri pomeriggio hanno marciato in 500 da Porta Venezia a via Goldoni, dove il corteo della rete “Milano antifascista, antirazzista, meticcia e solidale“ ha reso omaggio a Gaetano Amoroso, operaio comunista morto il 30 aprile 1976 per le coltellate ricevute tre giorni prima da militanti di estrema destra, alla vigilia del primo anniversario della morte di Sergio Ramelli. Aderivano una cinquantina tra partiti, associazioni, collettivi studenteschi e centri sociali, mentre l’Anpi provinciale ha optato per il tradizionale presidio fisso in piazzale Dateo. "Un presidio unitario con sindacati, forze politiche, associazioni: è una giornata in cui ricordiamo Amoroso, ma non possiamo dimenticare l’uccisione di Ramelli, che l’Anpi ha da subito condannato", ha spiegato il presidente Roberto Cenati, tornando a chiedere "lo scioglimento delle associazioni neofasciste" che ogni anno sfilano "prendendo come pretesto il ricordo di Ramelli". Gi. Bo.