"Per 58 anni nella mia latteria Spazio speciale"

Savina Bressan (nella foto) è forse la negoziante più nota di tutta Cinisello. A 87 anni, ieri sera, è salita sul palco del CineTeatro Pax e ha ritirato il premio dedicato alla categoria "Commercio" tra gli applausi di tutta la platea, l’abbraccio del sindaco Giacomo Ghilardi e l’ammirazione anche di Rodolfo Meda, referente della Confcommercio locale. Da ben 58 anni la sua latteria - la più antica della città - è un’istituzione del quartiere Borgomisto. Il suo bar di via Montegrappa 157 per oltre mezzo secolo ha costituito un punto di riferimento e uno spazio di confidenza per il rione e non solo. "Uno spazio di confidenza", lo ha definito Savina, classe 1936. "Sono arrivata da Padova e ho aperto questa attività nel 1965 - ha raccontato -. Ho attraversato tutti i cambiamenti della città ma anche del commercio". Dagli anni Sessanta quando la sua latteria "vendeva i prodotti sfusi che venivano pagati a peso o a pezzo", perché ancora in pochi potevano permettersi un frigorifero e si comprava quello che serviva per la giornata. Poi nel decennio seguente l’avvento dei supermercati, che hanno iniziato a mettere in difficoltà le botteghe. Ma la sua latteria ha resistito. Anche alla pandemia, "che ha fatto riscoprire la voglia di fare acquisti sotto casa". Una presenza costante quella di Savina nella bottega, che è diventata casa anche per molti clienti. "Una lunga storia di lavoro e di vita". La.La.