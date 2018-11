Milano, 2 ottobre 2018 - Anche le pentole hanno un cuore serata di gala lunedi’ 12 novembre a Palazzo Biandrà, sede milanese di Mediolanum. Il format è stato ideato da Gloria Brolatti, giornalista, collaboratrice de Il Giorno e Ambasciatore di Fondazione Operation Smile Italia onlus, per creare eventi di solidarietà incentrate sul cibo.

I fondi della serata raccolti saranno devoluti al primo Centro multi-specialistico di Operation Smile in Europa per il trattamento delle malformazioni congenite cranio - maxillo – facciali ed esattamente per l’acquisto di un importante strumento utile sia per la clinica che per la ricerca, il fibroscopio a fibra ottica, che serve a meglio definire la funzionalità del palato molle che è stato ricostruito grazie all’intervento chirurgico; l’osservazione e lo studio della voce dei bambini, assieme alla fibroscopia, permette infatti di definire le eventuali alterazioni anatomiche funzionali ancora presenti. Solo così è possibile avere maggiori certezze circa la necessità di un ulteriore intervento di riparazione.

Il ricavato consentirà anche di sostenere la ricerca, alla base del continuo sviluppo delle conoscenze. Solo con una seria e accurata analisi dei risultati a lungo termine è possibile apportare continui miglioramenti ai protocolli di trattamento, garantendo ai bambini di avere le migliori terapie che la scienza può offrire, con un carico di cure mediche e un numero di interventi chirurgici nettamente inferiori alla media internazionale.

Smile House Milano con sede all’ospedale San Paolo, offre in un'unica struttura un’equipe multidisciplinare composta da chirurghi, ortodontisti, logopedisti, otorinolaringoiatri, psicologi e specialisti di nutrizione e allattamento, in grado di seguire i pazienti durante tutto l’iter diagnostico e terapeutico. Dal 2011 ad agosto 2018 sono stati eseguiti 1149 interventi chirurgici e sono state svolte 26.102 prestazioni multidisciplinari, di cui 6.171 di logopedia e 7.456 di ortodonzia. In Smile House milano vengono curati pazienti con malformazioni congenite cranio – maxillo – facciali, in particolare bambini affetti da labiopalatoschisi; vengono effettuati colloqui pre-natali e pre-adozione mirati a fornire un supporto medico e psicologico ai futuri genitori di bambini affetti da queste patologie; si fanno attività di ricerca scientifica e di Formazione di medici provenienti da tutto il mondo.