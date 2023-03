Pensando al futuro Teatro de Silva e Comune Un patto per la cultura

di Roberta Rampini

Firma della convenzione tra Comune di Rho e Fondazione Teatro Civico de Silva e il concerto di Enrico Melozzi, direttore d’orchestra dei Maneskin protagonista nell’ultimo festival di Sanremo il prossimo 10 marzo. Dopo i primi 100 giorni di vita e spettacoli da sold out, il teatro Roberto de Silva pensa al futuro anche con nuove collaborazioni e una campagna soci. "Con la Fondazione stiamo mettendo a sistema la gestione dello spazio e lavorando per nuove proposte per il 202324 - dichiara il presidente Fiorenzo Grassi -. Abbiamo presentato al Ministero una domanda per ottenere un finanziamento per realizzare un festival d’opera nella prossima stagione, che ci auguriamo possa andare a buon fine. Per noi il teatro di Rho deve diventare un simbolo per il territorio. La sala è molto affascinante e l’ottima acustica attrae molti musicisti, ma anche attori di prosa e danzatori. Stiamo costruendo un programma ambizioso che certamente avrà bisogno di fonti di finanziamento aggiuntive rispetto al contributo comunale. A breve apriremo una campagna soci per coinvolgere tutti coloro che vogliono supportare la cultura, anche con piccole cifre: il teatro è un bene collettivo e tutti dobbiamo collaborare per farlo vivere e prosperare". Opera da oltre 10 milioni di euro realizzato dalla Fondazione Bracco nell’area dell’ex fabbrica di profumi, inaugurato lo scorso 25 novembre, nel primo mese di apertura ha registrato 3mila presenze e continua a registrare il tutto esaurito. Il prossimo a salire sul palcoscenico è Enrico Melozzi, eclettico polistrumentista e direttore d’orchestra, con l’Orchestra Notturna Clandestina, gruppo sinfonico da lui fondato e composto di straordinari solisti di diverse nazionalità, accomunati dal sogno di riportare la musica classica al grande successo popolare, liberandola dagli orpelli delle accademie. "Abbiamo davanti una sfida importante, che richiede le nostre migliori energie e intelligenze per rendere il teatro De Silva un punto di riferimento culturale - dichiara l’assessora alla cultura, Valentina Giro -. C’è molto lavoro da fare e ancora molte attività da implementare. Tra le varie attività stiamo dialogando con le associazioni locali per elaborare proposte sulla prossima stagione, con l’obiettivo di favorire il protagonismo dei giovani e progetti innovativi".