Pedone investito da una motocicletta a Milano: ricostruzione della dinamica

Le prime informazioni avevano fatto temere l’ennesima tragedia della strada, a 24 ore dallo schianto mortale di viale Umbria. E invece, per fortuna, le condizioni dei due feriti non sono particolarmente gravi: sono stati ricoverati in codice giallo, rispettivamente al San Carlo e all’Humanitas. Ore 13 di ieri, siamo in viale Romolo. Due filobus si fermano alla pensilina per far salire i passeggeri, di fronte alla stazione del Passante ferroviario e a due passi dalle scalinate che portano ai mezzanini del metrò verde.

Un sessantaquattrenne italiano si infila tra i mezzi pubblici, a un centinaio di metri dalle strisce pedonali, e cerca di attraversare la preferenziale, ma proprio in quel momento sta arrivando da viale Cassala la motocicletta guidata da un cinquantenne egiziano, in fase di sorpasso dei due autobus in sosta lungo il marciapiedi: il centauro vede sbucare l’uomo all’ultimo e non riesce a frenare né a sterzare per evitare l’impatto. I due restano a terra doloranti, la moto rimane adagiata su un fianco a una decina di metri dal punto dell’incidente.

Parte la chiamata ai soccorsi: i due feriti vengono trasportati in ospedale dalle ambulanze di Areu; i primi bollettini rimandano un quadro clinico incoraggiante per entrambi, nonostante traumi e contusioni riportati nell’incidente. In viale Romolo arrivano gli agenti del Radiomobile della polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire le traiettorie, anche se la dinamica appare chiara sin dall’inizio. Tutta colpa del pedone? Non è detto, perché pure il motociclista avrebbe commesso una violazione del Codice della strada: ha superato in un tratto in cui la linea di mezzeria è continua. Tradotto: in quel punto, il sorpasso non era consentito.

