Pedemontana, il fronte dei sindaci: "C’è tempo per cambiare strada"

La certezza che "il territorio ne uscirà devastato" e il timore di perdere "l’ultimo polmone verde rimasto in una provincia fra le più cementificate d’Italia, il nostro Parco Pane è a rischio". Per i sindaci del territorio al confine fra Milano e Brianza, con Cambiago, "destinato a subire tutte le conseguenze che Pedemontana porterà con sé", ricorda il primo cittadino Maria Grazia Mangiagalli, c’è da giocare la partita romana in Conferenza dei servizi. "Vedremo che opera emergerà da lì", ma se ci saranno gli estremi non escludono di fare causa. Perché secondo loro la tratta "D breve", l’ultimo pezzo di autostrada a otto corsie, tre per senso di marcia più quelle di emergenza, che da Usmate aggancerà la Teem e contro la quale si battono da sempre, "non è una variante al tracciato iniziale approvato dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica), ma un’infrastruttura completamente nuova e come tale dovrebbe cominciare daccapo l’iter autorizzativo".

"Se la Regione ci avesse ascoltato fin dall’inizio l’impatto sarebbe sicuramente inferiore", ripetono i Comuni della fronda che accanto ai comitati "No Pedemontana" cercano "di evitare lo scempio". Al loro fianco anche i consiglieri regionali di opposizione. Onorio Rosati (Sinistra italiana) non usa mezze parole per commentare l’avvio dei cantieri nei percorsi B2 e C "fasti imbarazzanti dal ministro Matteo Salvini e dal Pirellone - dice -. La distruzione di metri e metri quadri di boschi, parchi, habitat naturali ed ecosistemi non si potrà più recuperare". L’attacco arriva dopo la presentazione di Salvini a Meda. E se il viceministro Alessandro Morelli, che guida il Cipess, l’organismo da cui deve venire il via libera della nuova tratta, parla di un impatto ambientale "minimizzato" con un’autostrada che "correrà per quasi i tre quarti degli 87 chilometri sotto il livello della campagna, pressoché invisibile", i timori dei sindaci con Cambiago in prima fila sulla D breve non cambiano. "Sarà un’altra tangenziale di Milano ed è esattamente quel che vorremmo evitare". Gli amministratori hanno chiesto a più riprese di essere coinvolti, "perché le difficoltà ci sono tutte. A partire dalla paura che il nuovo tracciato crei una frattura tra chi sta da una parte e chi dall’altra: le tangenziali generano periferie ed aree difficili".

C’è anche la preoccupazione che l’opera non diventi altro che "il secondo anello attorno al capoluogo senza aver ragionato sul sistema di trasporto pubblico su ferro, in particolare sul prolungamento della M2 che invece avrebbe un’enorme ripercussione positiva sui territori in termini di sgravio di traffico". Per i centri della zona "questa variante sta in piedi sovrastimandone le previsioni di utilizzo. Per questo sarebbe opportuno sospendere l’iter e far ripartire il dialogo per cercare altre soluzioni".