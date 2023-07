Pavè in frantumi, si indaga sulle cause

Una porzione di pavè in frantumi sotto la galleria San Babila. "Ce ne siamo accorti alle 8 – racconta Antonio Pioggia, custode di un palazzo – e abbiamo chiamato i vigili". Sul posto i pompieri, la polizia locale e i tecnici del Nucleo intervento rapido. La parte interessata è stata delimitata da transenne e seguiranno accertamenti tecnici per individuare le cause del cedimento. La pavimentazione è di proprietà di privati. Quanto alle cause, alcuni cittadini interpellati puntano il dito contro la nuova M4, in particolare su "vibrazioni e posa di nuove mattonelle in piazza". Ma i primi accertamenti tecnici escludono queste ipotesi: la frantumazione delle piastrelle sembra più dovuta al passaggio di un carico eccessivo, per esempio una lavapavimenti. Da sottolineare, poi che sotto il “grigliato“ tra galleria e piazza c’è una intercapedine in cemento armato, profonda 56 metri, che rende improbabile una correlazione con la M4. Ancora: c’è un sinistro tra uno dei palazzi ed M4 per infiltrazioni d’acqua, e l’acqua potrebbe aver contribuito all’erosione.

M.V.