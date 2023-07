Pausa pranzo, scoppia la rivolta Dipendenti contro il Comune "Solo parole, niente impegni"

di Andrea Gianni

Lo scontro fra Comune e sindacati è sul "diritto al pasto", con una rottura andata in scena nel corso di un’assemblea con oltre 600 dipendenti di Palazzo Marino. Assemblea conclusa con la decisione di rispedire al mittente la proposta messa sul tavolo dall’amministrazione, che sposta il confronto in Prefettura anche su altri punti al centro della battaglia sindacale, come i tagli del personale e il nuovo piano occupazionale. L’oggetto del contendere è il bando sulla pausa pranzo per i circa 13700 dipendenti, con condizioni che i sindacati avevano respinto il 25 maggio inaugurando una inedita protesta davanti a Palazzo Marino, usando l’arma dell’ironia con frasi sui cartelli come "L’insostenibile leggerezza di un pasto". Il Comune aveva quindi messo sul tavolo una nuova proposta, che ieri è stata respinta.

L’ordine del giorno post-assemblea firmato da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa e Rsu, mette nero su bianco che l’accordo sui servizi di ristorazione "non prevede l’impegno a trovare nel bilancio le risorse economiche per passare alla “fase 2“" e "nemmeno è prevista una tempistica certa per arrivare al ticket elettronico cumulabile e spendibile anche nei supermercati". Mancano inoltre "impegni concreti" sull’apertura dei refettori. "Questo accordo non offre alcuna certezza sul futuro – spiega Giovanni Molisse, segretario della Fp Cgil –. Se in Prefettura non verranno espressi impegni precisi da parte del Comune partirà lo stato d’agitazione. Per firmare bisogna essere in due". Il Comune, sottolinea Orfeo Mastantuono (Csa), che "tanto decanta il benessere dei lavoratori riesce solo a fare promesse senza impegni concreti". Sulla stessa linea anche Gianmarco Aiello (Uil Fpl): "La mensa è solo la goccia che fa traboccare il vaso, non possiamo accettare che in un ente come il Comune ogni anno si perdano risorse e non vengano sostituite con assunzioni. Peggiora la qualità dei servizi". Anche per Stefano Mansi (Usi), il Comune "nega il diritto alla mensa dei suoi lavoratori".