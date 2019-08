Segrate (Milano), 9 agosto 2019 - Paura questa mattina ai magazzini "Toc" (Technical Operating Center) di Mediaset a Segrate, in pratica l'archivio dell'azienda del "Biscione". Per cause ancora da accertare infatti si è verificata una perdita di gas dall'impianto antincendio con rilascio di argon, cioè il "gas nobile" che comunemente viene utilizzato per spengere gli incendi. Presto le persone che si trovavano all'interno del magazzino hanno avvertito bruciore agli occhi e difficoltà nella respirazione visto l'eccessiva concentrazione di argon.

Subito sono intervenuti gli uomini della squadra interna di Segrate, seguiti poi dai vigili del fuoco e da un'ambulanza e un'automedica del 118. Otto persone sono state soccorse. Le conseguenze non sono gravi. I vigili del fuoco, individuata la perdita, hanno provveduto a fermare la fuoriuscita di gas.