Paullo, tagliata l'erba nel comprensorio delle ex scuole medie

Dopo la denuncia dei residenti, che avevano segnalato la presen- za di topi e la crescita incontrollata della vegetazione, è stata tagliata l’erba nel comprensorio delle ex scuole medie di via Manzoni e nell’area, adiacente, dell’ex consorzio agrario. Si tratta di uno spicchio di Paullo che, dismesso da tempo, aspetta un intervento di riqualificazione. Le ex scuole in particolare, cedute dal Comune a un privato, dovrebbero trasformarsi in un nuovo complesso abitativo. Ma, nonostante i permessi già rilasciati, la costruzione degli appartamenti non è ancora partita e intanto gli abitanti della zona lamentano lo stato di abbandono nel quale versa l’immobile, in disuso dal 2013, da quando cioè è entrato in funzione il nuovo plesso scolastico di via Fleming. A.Z.