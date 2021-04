Paullo (Milano) - Uno sversamento doloso di 300 litri di gasolio si è verificato questa mattina nella Muzzetta, all'altezza di Paullo. Sono stati i cittadini a dare l'allarme, dopo aver sentito il forte odore e aver visto le acque del canale tingersi di scuro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i tecnici di Arpa.

E' stato accertato che il gasolio era contenuto in una vecchia cisterna, all'interno di una villa che si trova poco lontano dal canale ed è attualmente interessata da alcuni lavori di ristrutturazione. Sono in corso le indagini per accertare le responsabilità dell'accaduto. La cisterna, in disuso, si trovava nella villa da tempo, da quando cioè le caldaie a gasolio erano tra le forme di riscaldamento più diffuse, ed è stata rinvenuta durante i lavori di ristrutturazione. Il liquido è stato fatto defluire nella Muzzetta attraverso un foro nel terreno.