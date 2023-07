PAULLO, 130 Cittadini Interpellati sullo Stato della Sanità Locale

"La sanità locale ha bisogno di un rilancio. Attualmente, per alcune visite specialistiche e prestazioni si è costretti ad andare fuori paese". È quanto emerge da un sondaggio lanciato dalla lista civica Paullo Nuova attraverso un questionario, al quale hanno risposto in totale 130 persone, di svariate fasce d’età. "Particolare preoccupazione – spiegano gli attivisti della lista, che insieme al candidato sindaco Giancarlo Broglia hanno analizzato i commenti dei cittadini – viene espressa riguardo allo stato decadente del distretto sanitario di via Mazzini a Paullo, che deve essere riammodernato e potenziato per tornare a offrire una buona assistenza come in passato". I cittadini segnalano cardiologia, nefrologia e ginecologia come alcune delle specialità che un tempo erano presenti a Paullo e per le quali invece ora bisogna spostarsi fuori Comune, "con tempi di attesa ormai incredibili – commentano da Paullo Nuova – e senza dimenticare che spesso, se non si ha l’auto, gli ambulatori non sono facilmente raggiungibili coi mezzi pubblici (per esempio l’ospedale di Vizzolo Predabissi)". Sul fronte della medicina di prossimità, "la stragrande maggioranza di coloro che hanno risposto al questionario dichiara di aver avuto bisogno del medico di medicina generale: il numero di queste figure, però, è ritenuto insufficiente". Ora i riscontri dei cittadini costituiranno lo spunto per ulteriori studi. Anche l’ex sindaco Massimo Gatti ha più volte ribadito la necessità di potenziare il polo sanitario di via Mazzini.

Alessandra Zanardi