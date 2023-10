Pattugliamenti straordinari. Due ladri e uno spacciatore fermati nelle "zone rosse"

Oltre cento persone controllate, tre perquisizioni domiciliari, trenta accertamenti su veicoli, due denunciati e un arresto. Proseguono, con risultati concreti, i controlli serali dei carabinieri della Compagnia di Corsico guidati dal capitano Fabrizio Rosati e dal tenente Vincenzo Roselli che, a poche settimane dalla presa in carico della Compagnia, hanno deciso di organizzare numerosi servizi straordinari, in particolare la sera, nelle zone più critiche delle città. Gi accertamenti sono quindi diffusi su tutto il territorio corsichese, fino a Rozzano, dove nei giorni scorsi era stata compiuta un’altra attività di contrasto alla criminalità diffusa. A Corsico, trenta militari sono stati impegnati nel controllo di più zone, in particolare quella del centro storico e nelle aree da cui arrivano maggiori segnalazioni. In sinergia con il Nucleo Cinofili di Orio al Serio, i militari hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino italiano di 64 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti sempre legati allo spaccio, trovato in possesso di diverse dosi di cocaina, imbustate e pronte alla vendita. La droga trovata nascosta nel giubbotto ha spinto gli uomini dell’Arma a perquisire il domicilio dell’uomo, in cerca di altri possibili elementi collegati alla sostanza che aveva in tasca e alla presunta attività di spacciatore. L’intuizione era corretta: in casa, il 64enne aveva un cellulare con decine di conversazioni riconducibili alla vendita di stupefacenti, oltre a diverso materiale per il confezionamento e bilancini di precisione per la pesatura della droga. L’uomo è stato arrestato. Denunciati, invece, altri due uomini, nel corso della stessa attività straordinaria di controllo del territorio: un 34enne italiano è stato trovato in possesso (ingiustificato) di chiavi e grimaldelli, strumenti utili per scassinare porte e commettere furti. Il secondo è un 29enne peruviano, denunciato per il reato di furto con destrezza, trovato mentre cercava di portare via la borsa dal sedile del passeggero di un’auto guidata da una donna. I controlli hanno riguardato non solo le persone (oltre cento) ma anche alcuni esercizi commerciali della zona, ritenuti luogo di ritrovo di pregiudicati.