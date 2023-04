Pattugliamenti in Centrale Tre denunce in poche ore

Tre denunciati in zona Stazione Centrale durante uno dei servizi di pattugliamento nell’area dello scalo ferroviario. Il primo episodio è avvenuto venerdì in via Boscovich: i carabinieri hanno bloccato un ventottenne marocchino che poco prima aveva cercato di rubare generi alimentari da un supermercato, ingaggiando poi un violento corpo a corpo con un vigilante. Stesso copione poco dopo in viale Monza: lì i militari del Radiomobile hanno fermato un quarantunenne ucraino che aveva provato a portare via merce dagli scaffali di un esercizio commerciale. Ultimo intervento in via Scarlatti: gli investigatori della stazione Garibaldi hanno intercettato un trentunenne marocchino che stava rovistando nell’abitacolo di una macchina parcheggiata; con sé aveva 49 pacchetti di sigarette di cui non ha saputo spiegare la provenienza.