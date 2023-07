"Patto tra atenei e finanzieri contro gli illeciti: Milano al centro dell'accordo" - Accordo tra Università di Milano-Bicocca, Parma e Società Italiana di Statistica per contrastare evasione fiscale e altri illeciti.

Gli esperti di statistica dell’università di Milano-Bicocca “arruolati“ dalla Guardia di Finanza per supportare il Corpo nell’affinamento e nel potenziamento delle tecniche statistiche e di analisi in grado di contrastare evasione fiscale, illeciti nella spesa pubblica, contraffazione e per tutelare il made in Italy. Ieri pomeriggio l’accordo è stato formalizzato a Roma nella sede del Comando Generale della Guardia di Finanza. Insieme a Bicocca, l’Università degli Studi di Parma e la Società Italiana di Statistica. L’accordo di partenariato è stato sottoscritto dal comandante generale Andrea De Gennaro, dalla rettrice Giovanna Iannantuoni, dal rettore Paolo Andrei e da Corrado Crocetta, presidente della Società Italiana di Statistica.

Più sinergia con il mondo accademico e la ricerca, con la possibilità per gli analisti della Guardia di Finanza di svolgere attività didattiche e formative, valorizzando il modello del training on the job, nei centri di ricerca delle università firmatarie, tra cui il Bicocca Applied Statistics Center (B-ASC) dell’ateneo milanese che promuove e realizza l’applicazione delle metodologie statistiche all’interno delle imprese e degli enti pubblici e privati. "Un’alleanza che fa bene al Paese – sottolinea Iannantuoni –. Noi metteremo a disposizione le nostre risorse e competenze ponendo i ‘numeri’ al servizio delle istituzioni. Formazione, ricerca ed innovazione rappresentano le linee di sviluppo che consentiranno di rendere condivise ed operative le analisi e le metodologie applicate".

Si.Ba.