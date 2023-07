Patrizia Palmisani "Prendo atto del rifiuto La questione è chiusa"

di Monica Guzzi

"Abbiamo preso atto della risposta dell’amministrazione regionale. Quest’ipotesi non è stata condivisa, quindi per noi finisce qui. Diramerò le indicazioni pervenute ai sindaci".

Patrizia Palmisani, alla guida della Prefettura di Monza e Brianza ormai da più di quattro anni, resta ai margini del polverone politico scatenato sull’ipotesilanciata nei giorni scorsi di destinare una parte del patrimonio abitativo pubblico all’emergenza migranti. Il suo compito è far girare la macchina amministrativa dello Stato, senza scendere nelle polemiche. Impossibile quindi chiederle commenti nel merito dell’accaduto.

"Stiamo continuando a cercare immobili disponibili sul territorio, un lavoro costante e molto puntuale – aggiunge la prefetta –. Andiamo avanti, per il momento continua a funzionare il modello avviato con successo su questo territorio".

È il modello Brianza, che punta sull’accoglienza diffusa: piccoli gruppi di profughi distribuiti sulla quasi totalità dei 50 comuni della provincia perlopiù in piccole strutture.

"Insisteremo su questo modello. In Brianza la situazione resta sotto controllo. Ciò grazie alla risposta del territorio, senza la quale il prefetto non potrebbe fare nulla", continua Patrizia Palmisani. Che spiega come la Prefettura si muova su due versanti, la gestione e la programmazione, in modo da essere preparati in vista di nuovi arrivi non ancora quantificabili. "Al momento la situazione è sotto controllo, ma stiamo lavorando per garantire adeguati standard di accoglienza a chi arriverà", conclude la prefetta di Monza.

Il modello Brianza è collaudato da dieci anni: il sistema dell’accoglienza diffusa ha di fatto evitato la nascita di ghetti e ha contribuito a mantenere una certa pace sociale, lontana da situazioni esasperate. A Monza viene destinato mediamente il 10 per cento dei profughi arrivati a Milano. Oltre a Monza, sono attivi centri di accoglienza a Limbiate, Concorezzo e Camparada, e poi c’è l’ipotesi ancora da definire di un eventuale utilizzo dell’ex casa cantoniera di Agrate Brianza.

La fase successiva alla prima accoglienza punta sulla sitemazione in piccoli alloggi, il lavoro, la formazione e l’integrazione.

Dal 2013 il Consorzio Comunità Brianza guida la rete RTI Bonvena, nata per riunire i soggetti del territorio che si occupano di gestione di flussi migratori. Una rete che ha riunito fino al 2018 oltre 25 soggetti tra gestori e partner e ha accolto 640 persone su oltre 50 strutture tra appartamenti e centri collettivi. Oggi la rete è composta dagli enti gestori di Consorzio, ovvero Novo Millennio, Pop, Sociosfera e Meta e i partner Glob (assistenza legale), Mosaico Interculturale (mediazione linguistica e culturale), Azalea, Detto Fatto e Buenavista (fornitura di servizi).

Un modello di accoglienza divenuto un fiore all’occhiello, analizzato e studiato a livello nazionale ed europeo: grazie alle opportunità offerte dai fondi FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) e dalle rispettive linee di finanziamento europee (AMIF, Erasmus+, e altro), il modello è stato nel tempo arricchito e implementato attraverso lo scamb io con partner italiani ed europei.