Patek Philippe in un doppiofondo dell’auto: denunciato un ristoratore cinese

Milano, 31 ottobre 2023 – Il suo comportamento ha subito messo in guardia i finanzieri, insospettiti dall’evidente nervosismo. Poi le motivazioni estremamente generiche per giustificare il viaggio-lampo in Svizzera hanno ulteriormente convinto gli investigatori che quell’uomo avesse qualcosa da nascondere. Così sono scattati i controlli all’interno della Mercedes classe B180: all’interno di un doppiofondo, ricavato nel bagagliaio, gli uomini delle Fiamme gialle hanno scovato il prezioso carico nascosto di orologi di pregio appena comprati. Per questo, nei giorni scorsi, un trentaduenne cinese residente a Milano, di professione ristoratore, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per contrabbando aggravato con evasione dei diritti di confine.

La verifica è andata in scena al valico di Clivio San Pietro, in provincia di Varese, e ha portato al sequestro di tre Patek Philippe del valore complessivo di 260mila euro. Nel corso di uno dei consueti servizi di vigilanza lungo la frontiera con la Svizzera, i militari della Compagnia di Gaggiolo hanno fermato l’uomo, che stava rientrando in Italia da Lugano al volante della sua monovolume. L’obiettivo di questi accertamenti è sempre quello di assicurarsi che le persone che arrivano dalla Confederazione elvetica non trasportino merci di contrabbando o valute oltre i limiti previsti dalla legge. L’agitazione del conducente della Mercedes e le ragioni poco convincenti della trasferta hanno spinto i finanzieri a sottoporre il veicolo a un’ispezione doganale.

Inizialmente , il trentaduenne cinese non ha fornito alcuna indicazione per indirizzare il controllo, forse sperando che gli investigatori non trovassero quel vano nascosto. E invece dal baule sono spuntati i Patek Philippe, completi di documentazione originale. A quel punto, l’uomo, che ormai non poteva più negare l’evidenza, ha raccontato di aver acquistato i cronografi poche ore prima in una gioielleria del Canton Ticino e di averli nascosti in auto per portarli con sé a Milano.

Di conseguenza , gli uomini delle Fiamme gialle lo hanno denunciato in stato di libertà per riciclaggio alla Procura di Varese. Il trentaduenne dovrà anche versare 60mila euro. Orologi e Mercedes sono stati sequestrati. In caso di condanna, il provvedimento si tramuterebbe in confisca. La B180, in particolare, potrebbe essere assegnata proprio alla Guardia di Finanza per l’attività di polizia giudiziaria economico finanziaria.