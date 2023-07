Passerella ciclopedonale Via a un anno di lavori Intervento da 2 milioni

di Laura Lana

Ci sono voluti 5 anni, l’adeguamento dei costi e un rifinanziamento, per un’opera attesa da anni. Sono iniziati in questi giorni e dureranno un anno i lavori per la nuova passerella ciclopedonale a scavalco di viale Fulvio Testi, che andrà a connettere il quartiere Crocetta con Sesto San Giovanni. L’anno prossimo pedoni e ciclisti da viale Romagna potranno raggiungere viale Casiraghi, arrivando di fronte a Decathlon, percorrendo una campata lunga 63 metri e larga 4. Saranno realizzati anche due corpi scala e due ascensori ai lati per garantire l’accessibilità delle persone con disabilità, per un intervento da quasi 2 milioni di euro. "Parliamo di un progetto approvato dalla Giunta di centrosinistra e finanziato ormai più di 5 anni fa con i soldi del Bando Periferie del Governo Renzi - ricorda Alberto Amariti, consigliere comunale del Pd -. Se l’amministrazione avesse avuto un po’ più di eleganza, invece di esultare avrebbe prima di tutto chiesto scusa ai cittadini di Cinisello per il ritardo e per aver quasi perso i fondi".

Un iter travagliato quello dell’attesa passerella, che andrà di fatto a sostituire l’attuale sottopassaggio che si trova sempre in viale Romagna a circa 20 metri dalla futura infrastruttura. Solo a ottobre 2022 c’era stata la firma del contratto con la società aggiudicataria dell’appalto, la Edil Steel in raggruppamento con Colosio srl. Nelle scorse settimane sono state completate le opere preliminari e solo nei giorni scorsi l’impresa ha ufficialmente avviato il cantiere, partendo dal parcheggio Decathlon. "In questi anni - replica il sindaco Giacomo Ghilardi - abbiamo lavorato molto per garantire la realizzazione dell’opera, messa in discussione a causa di problematiche come l’aumento dei costi delle materie prime e le difficoltà incontrate dalle imprese, alcune delle quali hanno rinunciato dopo essersi posizionate nella graduatoria dell’appalto. Grazie alle integrazioni attuate dal ministero e all’impegno degli uffici, siamo arrivati a questo traguardo".