Passato e presente, abitudini e innovazioni: una rete di relazioni sotto la lente dei cambiamenti

La globalizzazione ha cambiato la vita dei giovani consentendo un più facile accesso a informazioni provenienti da tutto il mondo. Questo processo ha favorito i contatti con persone distanti tra loro: le piattaforme digitali favoriscono l’interazione tra giovani lontani e spesso nascono rapporti di amicizia.

Con lo sviluppo delle telecomunicazioni anche lo studio è cambiato molto. Un tempo c’erano libri ed enciclopedie, oggi c’è il PC e con Google si cerca ciò che interessa: i tempi si riducono ma la quantità di informazioni aumenta.

Oggi i giovani, grazie alla velocità negli spostamenti, possono viaggiare più liberamente e conoscere culture e modi di vita diversi, così le tradizioni culinarie del nostro territorio si sono integrate con quelle di altre etnie: i ristoranti giapponesi, cinesi e i fast food americani sono frequentati spesso come luoghi di ritrovo.

La globalizzazione influenza la vita dei giovani anche nella sfera del divertimento: un esempio è Halloween, festeggiata ogni anno pur non avendo origine italiana. Gli effetti della globalizzazione sono visibili, inoltre, nell’abbigliamento: le mode, i vestiti e le marche sono le stesse in tutto il mondo. Capita spesso di vedere tanti ragazzi con lo stesso modello di felpa o pantaloni. Tutto ciò consente ai giovani di sentirsi in un unico grande Paese.