Caos passaporti a Legnano: dopo cento giorni dalla richiesta non sono ancora disponibili

Legnano, 26 giugno 2023 - Ormai è caos a Legnano per la questione passaporti. Chi da settimane doveva ritirare il documento in commissariato vista la scadenza dei 60 giorni dalla richiesta, resterà deluso: non sono ancora arrivati e probabilmente faranno ulteriore ritardo sfiorando la tragica cifra dei cento giorni per ottenere un documento che all'estero fanno in giornata.

>>>ANSA/ È CARO VACANZE, SCHIZZANO I PREZZI DI BIGLIETTI ED ALBERGHI

Il tutto quando a Gallarate, pochi km in linea d'aria da Legnano, in quindici giorni e senza alcun problema il documento arriva in due settimane. "E vada a Gallarate allora!", si è sentito dire qualcuno mentre muoveva giustificate rimostranze all'impiegato di turno. Impossibile, poiché la piattaforma online delle prenotazioni obbligatorie rimanda al commissariato che serve il comune di residenza: per Canegrate ad esempio non si può andare a Rho o Gallarate, ma solo e soltanto a Legnano con tutte le conseguenze del caso. Il processo di rilascio di nuovi passaporti da diversi mesi registra ritardi clamorosi proprio a causa del sistema di prenotazione via Internet. Oggi per tagliare i tempi attualmente previsti per il rilascio del passaporto (fino a sei-sette mesi), il Viminale consiglia di utilizzare la procedura per le pratiche urgenti. “Proprio la predisposizione, da parte di tutti gli uffici di polizia di misure dedicate alle pratiche urgenti e l’inserimento del turismo tra le ipotesi di urgenza consente di rilasciare il passaporto in tempi utili rispetto alle prenotazioni esibite o alle motivazioni addotte a sostegno dell’urgenza stessa”. Ma questo in teoria. In pratica le persone attendono settimane solo per andare a ritiralo, ben oltre la data prevista. Fa sorridere che una nota del Viminale parli di tempi celeri per il rilascio del passaporto in quasi tutte le Questure, che secondo il ministero si attestano su quelli previsti dalla normativa di riferimento: 15 giorni e, in caso di ulteriori accertamenti, 30 giorni. A Legnano fra prenotazione e ricevimento del passaporto passano anche 8-10 mesi. Per non parlare di chi, solo per ritirare il passaporto, deve prendere ore di permesso per arrivare in commissariato e sentirsi dire che il documento non è ancora pronto.

I costi

Il tutto a fronte di un esborso importante: fare il passaporto non costa poco, 116 euro e le modalità di pagamento fanno pensare che la digitalizzazione della pubblica amministrazione sia ancora un miraggio. Infatti, 42,50 euro vanno versate al ministero dell’Economia e delle Finanze esclusivamente con bollettino postale (quindi si va a fare la coda alle Poste) e il contrassegno amministrativo di 73,50 euro si compra dal tabaccaio.

Procedura d’urgenza

Questione urgenza: per urgenza si intendono i 20 giorni prima della partenza, presentando il biglietto aereo o il certificato di viaggio. Chi si reca in questura per un viaggio da effettuarsi mesi dopo viene rimandato a casa. Insomma un grande caos che fa sorridere pensando che in Svizzera il termine di consegna inizia a decorrere con l'approvazione della richiesta di rilascio del nuovo passaporto ed è al massimo di 10 giorni lavorativi. In Spagna di due settimane e in altre nazioni del mondo addirittura in giornata.