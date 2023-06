Passanti intervengono per aiutare derubati, 2 arresti in 4 ore a Milano

Ladri acciuffati grazie all’intervento di passanti che non si sono girati dall’altra parte e che anzi hanno dato manforte ai derubati. Due casi in quattro ore, ieri notte. Il primo alle 21 di giovedì: in piazzale Maciachini una coppia di turisti, lui svedese di 32 anni e lei filippina di 30, passeggiano in strada quando vengono avvicinati da due sconosciuti che si avventano su di lui puntando al prezioso cronografo che indossa: un Rolex da 4.500 euro. In pochi secondi glielo strappano dal polso e scappano verso via Benigno Crespi. I due turisti li rincorrono e vengono notati da un automobilista di passaggio, italiano di 39 anni, che ferma la macchina e li carica a bordo per inseguire più in fretta i rapinatori, raggiungendoli in via Crespi all’altezza del civico 26. Nel frattempo le vittime avevano già allertato la polizia, che arriva: la Volante riesce quindi a bloccare uno dei due fuggitivi, un marocchino di 30 anni irregolare e con precedenti, e ad arrestarlo per furto con strappo. Ma l’orologio è addosso all’altro complice, che è riuscito ad allontanarsi senza lasciare tracce.

All’1.20 la polizia interviene in corso Como, all’altezza del civico 15, dove un gruppo di persone chiede aiuto. Il motivo? Il furto di una catenina d’oro ai danni di un italiano di 35 anni. Anche in questo caso la vittima viene avvicinata da due sconosciuti mentre sta camminando, dopo la serata trascorsa in un locale. Con mossa fulminea, uno dei due afferra la collanina che indossa e la porta via. La vittima grida, attirando l’attenzione di più passanti che non appena si accorgono della rapina intervengono per impedire ai due di fuggire, fino all’arrivo di una Volante del commissariato di polizia Garibaldi-Venezia. I poliziotti quindi bloccabno i due e li arrestano: sono due marocchini di 22 anni, irregolare in Italia e con precedenti, e di 20, incensurato e regolare sul territorio.

M.V.