Passante accoltellato e derubato, tre arrestati

Una diciottenne colombiana e due egiziani di 17 e 21 anni sono stati arrestati dalla polizia per aver accoltellato e rapinato un ventiseienne in via Imbonati giovedì mattina. I tre lo hanno bloccato alle 7.10, lo hanno colpito con un coltello e rapinato del cellulare. Il ragazzo, ferito in maniera non grave, ha chiesto aiuto agli agenti di una Volante di passaggio, che, grazie alle sue indicazioni, sono riusciti a fermare i tre aggressori: i due maggiorenni sono finiti a San Vittore, il minorenne al Beccaria. Il ventiseienne è stato trasportato in ospedale, da cui è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni.