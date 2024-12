Passaggi, laghi e antri sconosciuti. Il piccolo Carso sul lago d’Iseo e quella strettoia di cento metri

FONTENO (Bergamo)

Cento chilometri quadrati di mistero. La grande area carsica del Sebino Occidentale è ormai da decenni il paradiso di esperti geologi e speleologi. Grotte, anfratti, laghi e grandi cattedrali sotterranee, stretti cunicoli perforano il calcare di un altipiano che è come un piccolo Carso: acque che si inabissano e riemergono, enormi stanze che si aprono oltre minuscoli buchi nel terreno. Dodici comuni, più altri tre che lo costeggiano, sono il cuore di un territorio compreso fra la Val Cavallina e il fiume Cherso a Nordovest e il lago d’Iseo a Sud Est.

In questo dedalo complesso è ora bloccata Ottavia Piana, a duecento metri di profondità, con diverse fratture. Accanto a lei il telefono che serve per comunicare con chi sta cercando di salvarla, che l’ha raggiunta nel pomeriggio e ora lavora per risolvere la situazione. A mettere in difficoltà gli esperti del Soccorso alpino sono cento metri di cunicolo. Troppo stretti perché una barella possa percorrerli senza rimanere bloccata. Non resta loro che mettersi al lavoro per eliminare gli ostacoli, allargare il budello. Un’operazione difficile, vista la profondità dell’antro e la distanza dall’imbocco: per ritornare all’aperto, infatti, ci vogliono quattro orre di percorso.

Non semplici neppure per persone con capacità specifiche, come dimostra il secondo incidente accaduto alla speleologa. Attorno alle 17 una nuova squadra di soccorritori è entrata nella grotta per dare il cambio ai colleghi che erano al lavoro da stamattina: nelle sacche avevano due piccole bombole di ossigeno, ma anche coperte e piumini in vista del freddo della notte. La temperatura nella grotta è sempre costante, attorno agli 8 gradi, ma è alta l’umidità. A tenere unite Ottavia e le persone in superficie quel cavo telefonico, lungo tre chilometri, che raggiunge il ventre dell’abisso in cui è rinchiusa. Nel contempo, i vigili del fuoco di Bergamo e Lovere hanno installato dei fari per illuminare l’imbocco della grotta, lì dove le operazioni vengono gestite anche grazie all’aiuto Corrado Camerini, coordinatore regionale lombardo del Soccorso alpino, e Mauro Guiducci (nella foto), vicepresidente nazionale, partito nella notte per raggiungere Fonteno: sono loro a guidare i circa cento soccorritori, che lavorano con fatica anche per l’assenza di una mappa geomorfologica della grotta, la stessa che Piana stava realizzando insieme agli altri colleghi. Dopo nove giorni, invece, è finita la ricerca di un cane, Full, morto in una grotta non mappata a Sulzano. Milla Prandelli