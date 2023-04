Pasqua solidale L’impegno di Assolombarda

Ruben

Razzante

La solidarietà si nutre di gesti concreti e il sistema delle imprese milanesi e lombarde non si fa mai trovare impreparato di fronte alla necessità di aiutare concretamente i più fragili e bisognosi. Anche quest’anno per la Santa Pasqua l’Advisory Board Assolombarda per il Sociale, da sempre impegnato a dare supporto alle fasce più deboli della popolazione, soprattutto donne e bambini, ha voluto promuovere una doppia iniziativa di solidarietà per regalare un sorriso ai più piccoli. Acquisterà dall’Associazione “Comitato Maria Letizia Verga”, impegnata nella lotta contro la leucemia del bambino, centinaia di uova di cioccolato destinate a quattro chiese e realtà del territorio (Rete Pane e Rose, progetto promosso da Casa del Volontariato di Monza; Basilica del Santissimo Salvatore, Pavia; San Michele Arcangelo e Santa Rita, Milano Corvetto, Chiesa S. Alberto Vescovo, Lodi), che si prendono cura di tante famiglie che vivono particolari situazioni di disagio. I doni saranno consegnati ai bambini, per far vivere loro come meritano la Pasqua. “Da un lato -dichiara Gabriella Magnoni Dompé, Presidente dell’Advisory Board Assolombarda per il Sociale -. sosteniamo una realtà del territorio che opera per restituire un sorriso a bambini impegnati in una grande prova; dall’altro, offriamo un dono a chi, pure a causa della difficile congiuntura che colpisce le famiglie, fatica a vivere la Pasqua come una occasione di gioia. Non possono lasciarci indifferenti le difficoltà e le sofferenze del prossimo, siano esse legate alla salute o a una particolare condizione di disagio. Ce lo impone lo spirito lombardo e ambrosiano delle nostre imprese, votato storicamente alla solidarietà. La stessa solidarietà che enti del Terzo settore e parrocchie mettono in campo per rispondere ai bisogni dei più deboli. Per loro l’Advisory Board sarà sempre un valido alleato”.

*Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica