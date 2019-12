Milano, 28 dicembre 2019 - Fiocco rosa a sorpresa in un'abitazione di via Primule a Milano. La piccola aveva fretta di venire al mondo e così la sua mamma K.M, di 27 anni, non ha fatto in tempo a correre in ospedale. La piccola è venuta alla luce nell'appartamento, pochi minuti prima delle 11.30. Mamma e figlia stanno bene, ma sono stati portati all'ospedale San Paolo per i controlli di routine.

© Riproduzione riservata