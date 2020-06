Milano, 3 giugno 2020 - La Lombardia riapre i confini. Alla stazione di Milano Centrale il tran tran delle persone è ancora lontano dai momenti di punta pre-Covid, ma con l'avvio della nuova fase di mobilità fra le Regioni c'e' un sensibile aumento dei passeggeri che si recano nel principale scalo ferroviario milanese e anche che accedono ad ogni treno. Oltre ai pendolari e a chi si muove per lavoro, sembrano essere in movimento anche diversi nuclei familiari, prevalentemente con un solo genitore accompagnato dai figli.

La situazione che si respira a Milano Centrale e' comunque di ordinata tranquillità: le file in uscita dalla metropolitana e verso i binari scorrono velocemente fra i percorsi indicati dalle indicazioni a terra e la prova della temperatura ai gate di accesso ai treni, diventata molto piu' rapida ora che le forze dell'ordine non devono piu' controllare e acquisire le autocertificazioni che hanno caratterizzato la fase conclusasi ieri.